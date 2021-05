Forza Italia: “Sempre creduto ad AV Orte. FI in prima linea da subito”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

Ora che finalmente la fermata dell’Alta Velocità ad Orte è diventata realtà, non possiamo che esprimere tutta la nostra soddisfazione insieme a quella di tutto un territorio, quello compreso tra Lazio e Umbria, che beneficerà di un’opportunità in più rispetto al passato. Forza Italia è sempre stata in prima linea in questa vicenda, a tal proposito ricordiamo che Antonio Tajani fu il primo a parlare del progetto con l’ex Ad di Ferrovie Gianfranco Battisti, la riunione che tenemmo nella stazione di Orte e gli incontri negli uffici di Trenitalia per perorare questa causa, ed oggi finalmente possiamo raccogliere i frutti di quell’impegno.