Fare carriera all’estero: tutto quello che c’è da sapere (e come prepararsi)

NewTuscia – Non c’entrano (solo) le maggiori opportunità di guadagno: ci sono persone, e sono soprattutto giovani professionisti, che hanno come sogno quello di poter lavorare all’estero. Una carriera internazionale permette, del resto, di vivere esperienze completamente diverse da un percorso lavorativo compiuto sempre nello stesso paese, il proprio d’origine, e può essere per molti versi persino più stimolante e soddisfacente. Va da sé che fare carriera all’estero richiede impegno, dedizione e all’atto pratico, come sottolinea tra gli altri Randstad, anche una serie di accorgimenti burocratici prima di partire per un lavoro fuori dall’Italia come controllare la validità dei propri documenti, dotarsi di una carta di credito internazionale, stipulare un’assicurazione medica. Quello che fare qui di seguito è, così, provare a capire meglio come si costruisce, a monte, una carriera dal respiro internazionale.

Cinque consigli (pratici) per fare carriera all’estero

Può sembrare superfluo sottolinearlo, ma la cosa indispensabile per poter anche solo pensare di fare carriera all’estero è un’ottima padronanza delle lingue. L’idea migliore, una volta individuato il Paese in cui ci si intende trasferire a lavorare, sarebbe imparare la lingua ufficiale del posto: aiuterà se non altro a integrarsi meglio e a gestire senza problemi anche le questioni più quotidiane ed extra-lavorative. Non solo se l’ambiente di lavoro è decisamente multiculturale, e cioè se ci sono colleghi di ogni parte del mondo, ma soprattutto perché è ormai una sorta di passe-partout, essenziale per lavorare all’estero è però una perfetta conoscenza dell’inglese: è per questo che ci sono insegnanti d’inglese su Preply specializzati in lezioni e ripetizioni per lavoratori e chi ha bisogno di padroneggiare un inglese business.

Altro ottimo modo per dare alla propria carriera una spinta internazionale è viaggiare molto. Per piacere certamente, ma anche e soprattutto proponendosi di partecipare a quel convegno di tre giorni all’estero a cui nessuno vuole andare o accettando di far parte di un programma di scambio aziendale come ormai ce ne sono numerosi e, ancora, dedicando parte della propria estate a delle summer school internazionali. Sono tutte occasioni per ampliare i propri orizzonti e capire meglio anche culture del lavoro diverse dalla propria.

Oltre che per fare networking: non c’è guida a come fare carriera all’estero che possa mancare di questo passaggio. Si può fare rete, e certamente può tornare utile a gestire tutta una serie di incombenze quotidiane, con altri expat. A livello di posizionamento sul mercato del lavoro, però, è utile soprattutto creare collegamenti con chi ricopre posizioni analoghe alla propria ma lo fa all’estero, per esempio, o con figure senior e che possono aiutare crescere come professionisti e farlo all’estero. LinkedIn si rivela in questo senso uno strumento molto utile.

E lo è anche perché permette di rimanere facilmente aggiornati sulle ultime offerte di lavoro. Senza dimenticare, certo, che il modo migliore per fare carriera all’estero rimane partire dalla propria azienda: se è grandi e con filiali anche in altri Paesi, perché non assicurarsi che ci siano vacancy altrove e chiedere di poterle ricoprire?

Una buona idea, assolutamente pratica, per prepararsi a fare carriera all’estero, ancora a proposito di lingue, è infine tradurre in inglese il proprio curriculum, il proprio profilo LinkedIn, l’eventuale lettera di motivazione: i recruiter stranieri difficilmente si soffermano su profili presentati in una lingua che non conoscono.