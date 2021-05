Recupero 26° giornata di Serie D

NewTuscia – GIRONE G: Nel recupero della 26° giornata pareggio 0-0 tra Arzachena (34 punti) e Latina (56). Ospiti più pericolosi nella prima frazione di gioco con Di Rienzo, e soprattutto con Di Emma, mentre il secondo tempo è stato più equilibrato. Tutto sommato questo punto accontenta più i smeraldini che conquistano un buon punto per la salvezza, mentre i neroazzurri tengono ancora virtualmente il campionato aperto per acciuffare la prima posizione (occupata dal Monterosi), ma per sperare ancora dovrebbe accadere che il Latina (che deve ancora recuperare una partita) vinca tutte le gare da disputare (compreso il big match che si disputa domenica) e gli uomini di D’ Antoni dovrebbero perdere sempre.