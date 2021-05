Meteo, previsioni del 27/05/2021

Viterbo

Velature nel corso della mattinata e ampi spazi di sereno al pomeriggio su tutto il territorio provinciale. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con qualche addensamento sulle coste. Temperature comprese tra +10°C e +22°C.

Lazio

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutto il territorio, ma senza fenomeni associati. Migliora al pomeriggio con ampi spazi di sereno. In serata non sono previste variazioni di rilievo, se non un aumento della nuvolosità a ridosso dei bacini costieri centro-settentrionali.