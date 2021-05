L’estate 2021 apre le porte al liscio perfetto: per i capelli di tendenza niente più ricci e onde

NewTuscia – Con la stagione calda torna di tendenza il capello liscio, lucente e composto. Lo scopriamo deliziandoci gli occhi con le passerelle della moda, osservando attentamente le capigliature delle donne dello spettacolo e le riviste patinate, dove a dominare è il capello vellutato.

Lunghi scalati oppure corti i capelli sono rigorosamente lisci e ben ordinati. Le chiome vistose con ricci e onde, al pari delle capigliature sbarazzine, sono decisamente fuori moda.

Per garantirsi una capigliatura di tendenza è necessario utilizzare piastra e phon, purtroppo considerando che nella stagione calda questi attrezzi non sono propriamente il massimo della comodità e soprattutto della freschezza.

Un capello ben curato ben sopporta l’uso di questi strumenti del mestiere. Il segreto è utilizzare prodotti non aggressivi, privilegiando le formule naturali, ideali per la salute dei capelli. Tante le soluzioni offerte dai brand di settore facilmente reperibili a partire dai prodotti per capelli on line.

Facile scoprire le tante proposte del mondo beauty negli shop online, per regalare ai vostri capelli il giusto nutrimento e qualche coccola in più. Tante le opportunità per costruire la giusta routine, a garanzia di una capigliatura sana e curata a partire da prodotti quali shampoo, conditioner e trattamenti speciali.

Corto o a caschetto, lungo da sirena o con frangia: scopriamo i tagli dell’estate

In fatto di lunghezze la moda propone soluzioni multiple. Si passa agevolmente dal lungo effetto sirena, liscio e setoso, al corto che privilegia il caschetto oppure si rifà allo stile senza tempo di Audrey Hepburn.

Un amore incondizionato come quello per la frangia si adatta ad un ampio range di lunghezze. Parliamo di frange corte o lunghe a tendina che virano verso lo stile anni ’70, frange che diventano un vero e proprio ciuffo scalato, frange lunghe con riga in mezzo e un chiaro effetto bombato.

La passione per il caschetto è tornata intensa e forte, con soluzioni diversificate dal taglio più lungo che sfiora le spalle al little bob ma senza frangia, per finire con il caschetto caratterizzato dalla riga in mezzo.

Il taglio spesso fa rima con colore

Non sono rari i casi in cui al taglio si fa seguire la scelta di una tonalità, per rendere unico il look ma anche per adeguare le nuances al colore della carnagione.

A fare tendenza nell’estate 2021 sarà sicuramente il biondo, con tonalità e sfumature più o meno calde, ma tutte in grado di adattarsi ai colori dell’incarnato. Un posto d’onore meritano le tinte naturali, perfette per ogni donna. E per rendere unica una tonalità vale la pena provare il gloss, per arricchire il colore con toni da personalizzarsi a dovere.

Le chiome bionde non disdegnano tagli scalati e destrutturati oppure il caschetto, con frangia oppure senza, da scegliersi in base ai lineamenti del volto.

L’estate 2021 si apre quindi all’insegna dei colori chiari e delle soluzioni luminose, ma soprattutto non uniformi. Anche chi ha una chioma scura potrà sfruttare i prodotti schiarenti, che regalano luminosità e tutta una serie di chiari scuri.