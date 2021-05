La Camera di Commercio di Viterbo protagonista della 21° puntata di Luce Nuova sui fatti

NewTuscia – VITERBO – La Camera di Commercio di Viterbo sarà protagonista della 21° puntata di Luce Nuova sui fatti che andrà in onda giovedì 27 maggio alle 21 in diretta su Tele Lazio Nord.

L’ente camerale viterbese, presieduto da Domenico Merlani, è in fase di accorpamento con la Camera di Commercio di Rieti e le sfide che si trova ad affrontare sono molteplici considerando il lungo per iodo di pandemia e la derivante crisi economica che ha colpito i settori costretti alle chiusure: dalla ristorazione al turismo, dall’ospitalità alla ricettività in genere. Altro problema è l’occupazione, colpita pesantemente dalle chiusure forzate.

Il Segretario generale della Camera di Commercio di Viterbo, Dott. Francesco Monzillo, e la Dirigente Dott.ssa Federica Ghitarrari, parleranno anche di tutti i progetti messi in campo dall’Ente di via Rosselli: dal turismo esperienziale ai rapporti con le imprese, passando per la promozione del territorio e delle tipicità della Tuscia, la digitalizzazione delle Pmi e progetti legati allo sport ed all’escursionismo. Una sezione specifica sarà dedicata al Marchio Tuscia Viterbese, fiore all’occhiello dell’ente viterbese che rappresenta la Casa delle imprese locali: si parlerà del ruolo di tale marchio, negli anni, per l’identificazione della Tuscia come sistema unico ed integrato sia a livello territoriale che economico.

Nel corso della puntata si farà quindi il punto, con i vertici dell’ente camerale, per capire le priorità dell’economia della Tuscia per il post-Covid e i settori e le modalità per una ripartenza reale, veloce ed efficace delle Pmi locali.

Nel corso della trasmissione ci saranno interviste di titolari di aziende ed associazioni che hanno avviato da anni rapporti di partenariato con la Camera di Commercio di Viterbo: tra questi la Zootecnica Viterbese con Stefano Pallotta, il Club Alpino italiano sezione di Viterbo con Stefania Di Blasi e il Mountain Bike club Viterbo con Giancarlo Campoli.

Condurrà Gaetano Alaimo con la collaborazione dei due opinionisti fissi Wanda Cherubini, direttore di Tusciatimes e Stefano Stefanini, vicedirettore di NewTuscia.it.

“Luce Nuova sui fatti” va in onda ogni giovedì alle 21 in diretta su Tele Lazio Nord (canale 629 Dtt, ora visibile da tutto il Lazio), sulle pagine facebook di NewTuscia.it, Luce Nuova sui fatti di NewTuscia.it-TLN, Viterbonews24.it, Tusciatimes, Lafune, Lacittanews e sul circuito TLN.

Per informazioni e partecipare: 340/9409572 – lucenuovasuifattitln@libero.it