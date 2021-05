Grazie anche FDI la legge che stanzia fondi per padri separati in povertà

NewTuscia – <<Un plauso al consigliere regionale Pirozzi ché l’ha fortemente voluta e ne è uno dei firmatari. Grazie anche a Fdi la Regione Lazio metterà a disposizione fondi per contrastare i drammatici effetti economici delle separazioni, che sempre più frequentemente determinano condizioni di povertà estreme, con molti padri costretti a vivere in strada pur di far fronte alle spese di mantenimento. Stanziamenti che daranno un po’ di ossigeno a queste persone per consentirgli di svolgere dignitosamente il ruolo di genitore. La legge varata oggi all’unanimità dall’Aula de La Pisana prevede buoni affitto, abitazioni a canone agevolato ed un contributo una tantum, di importo non superiore a diecimila euro, riconosciuto al genitore in condizione di disoccupazione involontaria. Ringraziamo il collega Pirozzi per l’impegno con cui ha condotto a buon fine la legge. Ancora una volta Fdi ha dimostrato di perseguire il bene dei cittadini e di intendere il ruolo in Consiglio Regionale non come sterile opposizione formale, ma come volontà e capacità di portare, laddove ci siano le condizioni, la maggioranza stessa a convergere su proposte che nascono dalla sensibilità sociale che ci è propria e dall’attenzione alle carenze normative nei confronti dei più svantaggiati.>> Così in un comunicato il gruppo Regionale del Lazio di Fdi.