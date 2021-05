Rapina alla gioielleria Bracci, confermati gli otto anni per Salone

NewTuscia – VITERBO – Confermata in via definitiva la condanna ad 8 anni ed otto mesi ad Ignazio Salone imputato nella rapina a mano armata alla gioielleria Bracci. Messo a punto nel marzo del 2018, il colpo aveva fruttato circa 100mila euro e avrebbe visto coinvolto anche il boss Giuseppe Trovato nel ruolo di progettazione.

Due banditi, mentre altre due donne facevano il palo, armati di pistola avrebbero fatto irruzione nel negozio in piazza del Teatro; sarebbero stati Salone e Stefan Grancea,mentre Elena Grancea e Jenela Grancea aspettavano in macchina. Quest’ultima, all’epoca dei fatti rilasciata perchè incinta, adesso si trova davanti al gup, proprio come il boss Trovato e il ristoratore Antonio Loria, considerato dagli inquirenti l’altra mente del piano criminale.

Ignazio Salone è stato condannato a 8 anni e 8 mesi, Stefan Grancea ad 11 anni e mezzo, Elena Grancea a 4. La cassazione ha respinto il ricorso contro la corte d’appello nel dicembre del 2019, confermando la condanna inflitta in primo grado con lo sconto di un terzo della pena, come previsto dal rito alternativo.

La recriminazione dell’imputato era dovuta alla mancata presenza di un avvocato di fiducia il giorno in cui si è svolto il processo, visto che aveva cambiato legale da poco. La cassazione, nelle motivazioni del rigetto, ha invece espresso il parere che nessun diritto sia stato leso visto che in queste eventualità, il legale uscente è tenuto ad occuparsi della difesa fino al momento in cui questa non sia presa in carica dal neo nominato.