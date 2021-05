Minorenne in possesso di oltre un etto di droga

NewTuscia – BOLSENA – Riceviamo e publichiamo.

I Carabinieri della stazione di Bolsena durante un servizio perlustrativo hanno notato un giovane del posto, minorenne, che girava con un barattolo di caffè in mano ma alla vista della pattuglia dei Carabinieri assumeva un atteggiamento di timore cercando di distogliere l’ attenzione da lui, al che i carabinieri decidevano di fermarlo e sottoporlo a controllo di polizia e perquisirlo.

Al termine dei controlli il giovane è stato trovato con 100 grammi di hashish che nascondeva all’interno della confezione di caffè; la successiva perquisizione estesa nell’ abitazione ha consentito di rinvenire altro materiale oltre a 440 euro in banconote di vari tagli. Il minore al termine delle attività di polizia giudiziaria ultimate in caserma è stato affidato ai genitori dove è stato accompagnato in misura pre cautelare