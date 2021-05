Manifestazione Giunta, Capolei: “Al fianco dei lavoratori che chiedono stabilità”

NewTuscia – ROMA – Gran parte delle persone che oggi hanno manifestato presso la sede della Giunta regionale del Lazio, lavorano da decenni per società alle quali le ASL esternalizzano servizi. Addetti ai servizi CUP, ReCUP, e addetti ai centralini delle strutture sanitarie della Regione Lazio, che attendono da tempo stabilizzazione professionale e il riconoscimento della giusta retribuzione, mentre vivono da anni in uno stato di costante precarietà.

In qualità di Vicepresidente della Commissione Sanità garantisco che, insieme al dirigente di Energie per Fiumicino Massimiliano Masia, lavoreremo senza sosta per trovare una soluzione a questo problema. Dobbiamo dare ai lavoratori sicurezza e stabilità, garantendo il mantenimento obbligatorio del personale che svolge attività per conto delle Asl anche in caso di modifica della tipologia di servizio.