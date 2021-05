La pittrice di Gallese Rosanna Chiani espone a via Margutta a Roma

NewTuscia – GALLESE – La pittrice di Gallese Rosanna Chiani esporrà nei giorni 10,11,12 e 13 giugno in via Margutta a Roma, insieme ai 100 Pittori dell’omonima associazione d’artisti di via Margutta, come ospite.

Rosanna Chiani nasce a Bomarzo, piccolo borgo de l Viterbese. Dopo aver portato a termine gli studi che più si confacevano alla natura umanistica, conseguendo un diploma di abilitazione magistrale ed aver raggiunto la stabilità lavorativa dedicandosi alla formazione dei bambini della scuola primaria dell’infanzia, decide di dedicarsi a quella che è da sempre una sua naturale predisposizione ed una passione innata ma mai esplicata. Inizia così a dipingere lasciandosi trasportare dalle proprie emozioni e trasformandole in pennellate di colore. La sua arte ha iniziato a fluire all’improvviso, travolgente e inarrestabile, rivelando il pathos dell’ animo impetuoso e drammatico che si nasconde dietro gli occhi luminosi e la risata allegra. Incandescenti lapilli iridati hanno marchiato le tele raccontando la sua storia e il forte sentire, la rabbia, la sensualità, l’ amore. Percorrere una delle sue mostre equivale a fare un viaggio dentro di sé e alla fine del percorso , se osa , ogni visitatore sa un po’ più di sé. A tutt’oggi l’artista vive, lavora ed opera nel comune di Gallese in provincia di Viterbo