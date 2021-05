Intervento dei vigili del fuoco in via Castel del Fano

NewTuscia – VITERBO – Incendio in un’appartamento in via Castel di Fano a Viterbo; i vigili del fuoco hanno circoscritto le fiamme divampate da un letto di una delle camere, ma i fumi hanno invaso completamente lo stabile, sia per quanto riguarda l’appartamento che la stessa palazzina. L’edificio è stato dunque interamente evacuato nelle prime fasi.

Al momento, ad eccezioni degli occupanti dell’abitazione interessat a, tutti gli altri sono già rientrati nei propri appartamenti. Le tre persone che occupavano l’abitazione, una donna con i due figli, si trovano all’ospedale ma al momento dell’intervento dei vigili erano coscienti.

Sono intervenute 13 unità di personale, un mezzo pesante, un fuoristrada, l’autoscala, l’autobotte e il funzionario di servizio.