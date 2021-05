Tennis: B2 trionfo del TCVITERBO ad Arezzo

NewTuscia – VITERBO – Prima trasferta nel campionato di B2 per i ragazzi del Tennis Club Viterbo e prima vittoria della stagione, dopo il pareggio contro Lucca all’esordio, la squadra sponsorizzata da Saggini Costruzioni ha travolto 6-0 il CT Giotto di Arezzo.

Successo nettissimo del circolo viterbese conquistato senza perdere neanche un set nei 4 singolari e nei 2 doppi disputati, i primi a scendere in campo sono stati Raffaele Censini ( che ha travolto 6/0 6/1 Francesco Rossi) e Niccoló Dessì (6/2 6/4 su Filippo Alberti).

Stesso copione negli altri due singolari dove Nicola Montani aveva la meglio su Filippo Fratini 6/1 6/1 e Marco Dessì superava 6/0 6/1 Tommaso Orlandi.

Sul risultato di 4-0 i ragazzi del T.C. Viterbo sono rimasti concentratissimi e hanno lasciato poco spazio agli avversari anche nei 2 doppi, le coppie schierate dal capitano Paolo Ricci hanno fissato così il risultato sul 6-0 (Niccoló Dessì- Giacomo Gobbi 6/3 6/3 su Ciacci-Fratini e Raffaele Censini- Marco Dessì 6/2 6/2 su Sgrevi-Alberti).

Successo importantissimo per il morale e per la classifica, Domenica sui campi in via della tuscanese andrà in scena la sfida con lo Junior Perugia.

Elisabetta Autunno