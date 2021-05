NewTuscia – VITERBO – Incidente intorno alle 21.30 di ieri, domenica 23 maggio, all’incrocio con via della Ferrovia, poco dopo il passaggio a livello. Una donna è stata investita da una macchina mentre attraversava la strada.

Sul posto i sanitari del 118 per portare la donna a Belcolle in codice giallo e e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dei fatti tuttora al vaglio.