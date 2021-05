Fase interregionale JA Impresa in azione per l’ITT Leonardo da Vinci

NewTuscia – Il giorno 26 Maggio L’Istituto Tecnico settore Tecnologico di Viterbo il 26 e il 28 Maggio sarà impegnato nella selezione della Fase interregionale prima e poi per La selezione per Impresa 4.0 che potrebbe portare l’Istituto a partecipare alla fase nazionale. Qualche settimana fa abbiamo annunciato l’adesione al Progetto con due classi terze.

Ricordiamo che le due classi terze dell’articolazione informatica dell’Istituto, hanno ideato realizzato progetti innovativi uno nell’ambito della gestione ottimale della luminosità di ambienti e il secondo che agevola la comunicazione qualora sia difficoltosa.

L’iscrizione alla gara è stata completata. I gruppi hanno realizzato i prototipi e la documentazione che descrive sia l’idea progettuale che imprenditoriale.

JA è un programma di educazione imprenditoriale per le scuole superiori che Junior Achievement Italia, in collaborazione con il MIUR, mette in atto per gli studenti dai 16 ai 19 anni ed è stato fortemente voluto dal DS Prof Luca Damiani.

Riconosciuto dal MIUR come forma di PCTO, l’acronimo che indica i percorsi di alternanza scuola-lavoro, Impresa in Azione offre un’esperienza professionalizzante a stretto contatto con le aziende e il mondo esterno alla scuola.

Negli ultimi quattro mesi le due classi hanno lavorato alla complessa attività, sono state seguite dalle docenti tutor interne, rispettivamente la 3AIA dalla prof.ssa Rossana Vetrano, la 3BIA dalla prof.ssa Valeria Draghi e da un esperto Dream Coach assegnato da JA Italia, l’Ing. Ireneo Germani.

In questi ultimi giorni la preparazione si è sviluppata sulle capacità di comunicare al meglio la loro idea anche in lingua inglese. Mercoledì ci sarà la competizione che verrà svolta su una piattaforma Coderblock che ricrea un ambiente virtuale fieristico, con stand, visitatori e ambienti virtuali per le audizioni con la commissione esaminatrice.

Si potrà seguire la diretta della proclamazione dei vincitori della fase interregionale attraverso la diretta sul profilo Facebook di JA Italia https://www.facebook.com/jaitalia e il canale Youtube https://www.youtube.com/channel/UCwD2NitSZYWzvtktxhvVN2A