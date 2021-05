Alfredo Boldorini: “Le interviste sbarcano al Gravisca”

NewTuscia – TARQUINIA – Le interviste sbarcano al Gravisca. La terza edizione dell’iniziativa curata da Alfredo Boldorini quest’anno si terrà presso lo storico stabilimento del lungomare dei Tirreni.

Dopo il successo dello scorso anno è stato riconfermato il fortunato format. Come d’abitudine verranno invitati professionisti locali del settore turistico, alberghiero, commerciale , personaggi dello sport, della cultura, del mondo dell’associazionismo e del sociale, rappresentanti delle istituzioni locali con i quali si dibatterà sia della propria realtà che, a più ampio spettro, dell’attuale situazione generale.

“Siamo felici di annunciare per il terzo anno consecutivo – afferma Alfredo Boldorini ideatore e curatore dell’iniziativa – che presenteremo le interviste anche per la prossima, imminente, stagione estiva. Scopo dell’evento è dare voce ai protagonisti del tessuto sociale, economico, culturale, sportivo di Tarquinia. L’intenzione è aprire una finestra sul loro ambiente, dando loro la possibilità di far sentire la loro voce. Per questo ringrazio lo staff del Gravisca non solo per la disponibilità ma anche per l’interesse mostrato verso l’iniziativa. Con loro siamo già al lavoro per programmare il programma delle interviste estive”.