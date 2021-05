Colto a rubare in un supermercato, arrestato dal Norm

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Riceviamo e pubblichiamo.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Civita Castellana, hanno arrestato un uomo originario di Roma, che è stato sorpreso a rubare all’interno di un super mercato a Civita Castellana; l’ uomo si era introdotto poco prima all’interno dell’esercizio commerciale, vestito elegantissimo in abito scuro e con delle scarpe di vernice luccicanti, tanto che il modo di essere vestito e le scarpe hanno attirato l’ attenzione del proprietario, che ha iniziato a seguirne i movimenti dalla telecamere di sorveglianza.

Dopo pochi minuti lo stesso proprietario insospettito dai modi e dall’atteggiamento del soggetto ha allertato i Carabinieri della Compagnia di Civita Castellana che si sono portai in zona con la Radiomobile di turno, quando il proprietario si è accorto che il soggetto aveva trafugato numerosi prodotti di valore dagli scaffali ed è uscito; i carabinieri allertati lo hanno bloccato e trovato con la refurtiva, lo hanno quindi dichiarato in arresto e condotto in caserma, e la refurtiva la hanno restituita al proprietario del super mercato.