Il gruppo Politico Direzione Domani: “L’ex gruppo consiliare Orizzonte Comune non si smentisce mai, torna a far parlare di sé per la sua mancanza di concretezza e capacità amministrativa”

NewTuscia – “L’ex gruppo consiliare Orizzonte Comune non si smentisce mai, torna a far parlare di sé per la sua mancanza di concretezza e capacità amministrativa: mentre le casse comunali sono vuote, si domandano come sia possibile che il festival del cinema quest’anno non si possa fare, proprio lor che sono stati al governo del Comune per quattro anni e mezzo.

Non hanno saputo gestire i fondi per le famiglie usandone parte come “pacchi regalo con bigliettini buoni solo per l campagna elettorale” tanto per rifarci alle parole usate dall’ex vicesindaco.

Senza contare quelli ulteriormente disponibili che avevamo indicato in de richieste in favore delle attività commerciali che sono stati destinati ad altro… Questo dimostra ancora una volta che non si rendano conto della reale situazione ortana e delle persone di Orte.

Famiglie senza lavoro, attività commerciali in perdita, pochissimi investimenti sui servizi sociali che già erano carenti prima della pandemia ed oggi non sono chiari e puntuali. Orizzonte comune si focalizza sul festival Alberini come se con esso si dessero risposte a queste esigenze, come se con esso si ponga rimedio alla concreta esigenza di ripartenza.

Sicuramente un evento importante per la comunità ortana, la quale vanta un cittadino illustre di nascita ma ricordiamoci quali sono le priorità. Il Festival del Cinema intitolato a Filoteo Alberini è sicuramente un’iniziativa rispettabile e lodevole ma va attualizzata: è un’attività prioritaria in questo momento storico? Secondo noi no, non lo è. In questo periodo che ricordiamo essere storico, ci sono delle situazioni che vanno analizzate e sanate prima di pensare ad altro anche se ci rendiamo conto che stiamo parlando di un ex gruppo che vedeva nell’ordinario qualcosa di noioso e poco stimolante di un ex sindaco che non si sarebbe ricandidato per fare l’ordinario.

L’ordinario non lo stimolava aveva dichiarato in un’intervista…ed ecco infatti come è ridotto il comune: le casse comunali con mutui e debiti per non meno di 900.000 euro complessivi, il paese giunto ad un degrado a cui solo il Commissario e gli uffici tecnici stanno ponendo rimedio (come lo sfalcio del verde e la cura dei giochi per i bambini) ed hanno il coraggio di lasciare intendere che il problema è il Commissario di nomina prefettizia!?!?

La domanda è: ma dove vivono questi fenomenali amministratori?”

per il gruppo Politico Direzione Domani

il Presidente

Valentina Polo