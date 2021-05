Covid, d’Amato:”Superati i 2 milioni di cittadini con prima dose, oltre 41% popolazione target

NewTuscia – “Ad oggi nel Lazio oltre due milioni di cittadini hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, si tratta del 41,5% della popolazione target. Un risultato importante e

adesso dobbiamo ulteriormente accelerare attraverso i medici di medicina generale, che hanno già registrato oltre 300mila vaccinazioni, e le farmacie, le cui prenotazioni partiranno domani, una rete capillare che serve per recuperare gli indecisi alla vaccinazione. Questa settimana sarà importante anche perché giovedì si apriranno le prenotazioni per le vaccinazioni dei maturandi, un impegno particolarmente importante che confermiamo per mettere in sicurezza gli studenti durante l’esame di maturità, la platea interessata è di circa 50mila ragazze e ragazzi che al termine della somministrazione riceveranno in dono una copia della Costituzione italiana.”

Lo dichiara in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria, Alessio D’Amato