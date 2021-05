Interviste al sindaco di Viterbo Arena e al presidente del Sodalizio dei Facchini

Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Nella trasmissione Fatti e Commenti in onda questa settimana (da questa sera) sui canali di Teleorte e visibile su www.teleorte.it e newtuscia.it, condotta da chi scrive e da Gaetano Alaimo, abbiamo come ospiti il sindaco di Viterbo, Giovanni Maria Arena e il presidente del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, Massimo Mecarini.

Con il sindaco Arena approfondiremo le misure adottate in questo periodo di Ripresa, nella massima attenzione alle misure di sicurezza e distanziamento ed in particolare ai lavori pubblici avviati come il Piano della pavimentazione di molte strade cittadine. In particolare le manutenzioni effettuate per la riapertura di parchi e giardini, in specie di Prato Giardino.

Non e’ mancata da parte nostra la domanda sul turismo ricettivo e le previsioni di grande affluenza di turisti a Viterbo e provincia nella prossima stagione estiva e sulle manifestazioni di Santa Rosa in settembre, per cui si stanno studiando le soluzioni adottadibili in base alla situazione pandemica che si andrà delineando, positivamente, nei prossimi mesi.

Con il presidente del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, Massimo Mecarini, parleremo delle prospettive del Trasporto della Macchina di Santa Rosa edizione 2021 e in genere delle posssibilita’ di riprendere le manifestazioni dal vivo della stagione estiva e autunnale, di cui e’ ricca la Tuscia.