Dino Bracci: “Il mio nome confuso con quello di una gioielleria omonima”

NewTuscia – VITERBO – RINGRAZIO i tanti clienti, amici e parenti che mi hanno dimostrato affetto e solidarietà per un fatto spiacevole.

In questi giorni il mio nome è stato confuso con quello di una gioielleria omonima, con sede a Roma e punti vendita a Terni, Orvieto e Viterbo, che si trova al centro di un’inchiesta.

Ci tengo a precisare che ogni giorno ci metto il Cuore per soddisfare la mia clientela nel miglior modo possibile con scrupolo, impegno e dedizione… nei miei due punti vendita di Piazza del Teatro e Corso Italia a Viterbo.

Altri punti vendita non sono a me collegati in nessun modo, neanche indirettamente.

Ci tengo a farvi sapere che serietà e passione sono gli ingredienti fondamentali del mio lavoro quotidiano.

Grazie per la vostra vicinanza.

Dino Bracci