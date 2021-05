Covid: unità di crisi, livello coperture in linea target. Il 41% della popolazione ha ricevuto prima dose

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“La campagna vaccinale del Lazio prosegue con ottimi risultati. Ad oggi gli over 80 che hanno concluso il ciclo vaccinale sono l’85% mentre il 92% ha ricevuto la prima dose. Gli over 70 che hanno ricevuto le due dosi di vaccino sono il 36% e il 80% ha ricevuto la prima dose. Per quanto riguarda gli over 60, il 66% ha ricevuto la prima dose di vaccino e il 16% ha già concluso il ciclo vaccinale. Gli over 50 che hanno ricevuto la prima dose sono il 39% prima dose e il 12% ha concluso il ciclo. Infine, gli over 40 che hanno ricevuto la prima dose sono il 18,5%, mentre l’8,8% ha concluso il ciclo vaccinale”.

Lo comunica in una nota l’Unità di crisi Covid della Regione Lazio.