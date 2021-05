Turismo, Marini (Forza Italia): “Bene il nuovo decreto sostegni. Adesso riaprire e accompagnare la ripresa”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Il nuovo decreto sostegni varato dal governo Draghi conferma che questo esecutivo, in cui Forza Italia gioca un ruolo decisivo, sta cercando di aiutare davvero le imprese maggiormente colpite dalle chiusure. Finalmente anche al turismo viene assegnata la giusta importanza e, soprattutto, il premier ha sottolineato che i veri sostegni saranno le riaperture.

È questa la strada da seguire: riaprire tutto. In sicurezza, ovviamente, ma dobbiamo tornare a vivere, dobbiamo far ripartire le nostre aziende, dobbiamo tornare ad accogliere i visitatori in tutto il Paese, dobbiamo tornare a mettere in tavola le eccellenze enogastronomiche dei territori, restituendo la possibilità di lavorare a settori vitali per l’economia nazionale, quali il turismo, l’ospitalità e la ristorazione, con il loro indotto.

Va detto da subito, però, che le riaperture andranno accompagnate da ulteriori sforzi dello Stato, perché chi è fermo, non per sua volontà, da un anno e mezzo ha accumulato debiti, che non può sanare con un’estate. Forza Italia vigilerà, affinché imprese e lavoratori siano sostenuti ancora, fino alla ripresa definitiva”. È quanto dichiara Giulio Marini, responsabile Turismo di Forza Italia nel Lazio.