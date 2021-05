Il Sindaco di Sutri, Sgarbi, in un comunicato stampa

NewTuscia – Rivendicando la sacralità del mitreo e l’integrità del paesaggio, il sindaco di Sutri respinge ogni ipotesi di rampa o di struttura architettonica tufacea contro la roccia nella sua nudità, previste da un aberrante progetto cosiddetto di “riqualificazione e valorizzazione”, a cui nessuna Soprintendenza può dare parere positivo. Nessun progetto è stato portato, d’altra parte, alla attenzione del sindaco. E nessun intervento invasivo, come quello minacciato sarà autorizzato.

E in ogni caso va lodato, per la sua attenta vigilanza, il responsabile del procedimento, l’architetto Luigi De Falco, vice presidente nazionale di Italia Nostra , che ha disposto,in via precauzionale la sospensione dei lavori in autotutela.