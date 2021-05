Settimana europea dei parchi 2021; regione Lazio: Lombardi, al via il 22/05 ‘assaggi naturali’ in parchi regionali

DA SABATO 22 A LUNEDÌ 24, TRE GIORNI CON OLTRE 60 EVENTI NEI PARCHI REGIONALI DEL LAZIO

NewTuscia – ROMA – e visite guidate con naturalisti e altri esperti di biodiversità, attività di birdwatching, laboratori e trekking alla scoperta delle bellezze storiche e archeologiche nelle nostre aree naturali protette: sono alcune delle iniziative di “Assaggi Naturali”, il programma di oltre 60 eventi organizzati dalla Regione Lazio in occasione della Settimana Europea dei Parchi 2021, e che si svolgeranno da sabato 22 a lunedì 24 maggio nei Parchi regionali e monumenti naturali del Lazio.

Il ricco calendario di eventi è stato presentato oggi in diretta Fb dall’Assessora alla Transizione Ecologica e alla Trasformazione Digitale, Roberta Lombardi, assieme al Direttore della Direzione Capitale naturale, Parchi e Aree protette, presso il “Cento Incroci”, il nuovo spazio culturale nei locali dell’ex Pecora elettrica del quartiere Centocelle di Roma.

“L’obiettivo di iniziative come questa, dall’alto valore esperienziale, è far conoscere ai cittadini l’immenso patrimonio naturalistico della nostra regione, sensibilizzandoli alla Bellezza, al rispetto del nostro Capitale Naturale e alla possibilità di un nuovo modello di sviluppo sostenibile, fatto di tutela ambientale e di tutte le nuove opportunità ad essa collegate, quale appunto un turismo di prossimità, di carattere naturalistico, enogastronomico e culturale. Una possibilità che sono certa tutti apprezzeranno dopo mesi di lockdown e restrizioni dovuti alla pandemia Covid, che non ci ha solo costretto a rivedere le nostre abitudini ma ci ha anche sollecitato a cambiare il nostro modo di pensare e il nostro sistema di valori”, dichiara l’assessora alla Transizione Ecologica e alla Trasformazione Digitale della Regione Lazio, Roberta Lombardi.

“La giornata europea dei parchi per le aree protette del Lazio è divenuta un’iniziativa all’insegna del coinvolgimento, della partecipazione – dichiara Vito Consoli Direttore della Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree protette, della Regione Lazio – Come un certo teatro d’avanguardia coinvolge il pubblico in sala nello spettacolo, noi abbiamo voluto coinvolgere, rendendolo protagonista, il pubblico, in una grande visita guidata virtuale nei parchi del Lazio, realizzata commentando decine e decine di immagini. Saranno infatti i cittadini a scegliere le tappe della nostra visita, che hanno inviato per il Contest fotografico di quest’anno “Assaggi naturali” le loro foto di scorci o particolari che hanno scoperto, osservato, che li hanno colpiti, affascinati, interessati. Uno splendido modo di festeggiare insieme, lunedì 24 maggio, insieme all’Assessore Lombardi, in diretta Facebook, la giornata europea dei parchi.”

Tra gli appuntamenti previsti in tutte le province del Lazio, attività di birdwatching, sabato 22 alle ore 10.15 a Santa Marinella, presso la Riserva Naturale Regionale Macchiatonda, nei pressi del Castello di Santa Severa; domenica 23, alle ore 11.30 e alle 16, presso il Museo dell’Orto Botanico di Roma, un percorso sul progetto ‘Orto Lazio’, con cui sono stati ricostruiti gli ecosistemi delle aree protette regionali; sempre domenica 23, alle ore 15, appuntamento a pontile lungo lago – Castel Gandolfo per una gita in battello sul lago di Albano. Una corsa in montagna all’interno della Riserva Naturale Regionale Montagne della Duchessa è l’attività prevista a Corvaro, in provincia di Rieti, mentre a Morolo, in provincia di Frosinone, una passeggiata all’interno del Monumento naturale “Valle Sant’Angelo” appena istituito verso la chiesetta medievale, l’eremo di Sant’Angelo.

Lunedì 24, a Roma, presso il Parco regionale dell’Appia Antica, alle ore 11, diretta Fb per presentare i nuovi progetti per la valorizzazione dell’area, mentre nel Parco Naturale Regionale Monti Simbruini, nel comune di Cervara di Roma, escursione nell’area faunistica dedicata al cervo. In provincia di Viterbo, presso il Monumento Naturale Forre di Corchiano, al via il contest fotografico dedicato alle antiche vie cave del sito e, nella Riserva Naturale Regionale Lago di Vico, nel comune di Caprarola, escursioni nella bio-geo-diversità dell’area.

Il calendario completo degli eventi con tutte le info su programma e prenotazioni è disponibile su: https://www.parchilazio.it/schede-16451-settimana_europea_dei_parchi_2021