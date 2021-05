Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio, Italia del 22/05/2021

Viterbo

Sabato. Poco nuvoloso nelle ore mattutine su tutto il territorio, nuvolosità in aumento al pomeriggio sempre con tempo stabile. In serata i cieli saranno generalmente poco nuvolosi. Temperature comprese tra +9°C e +21°C.

Domenica. Qualche nube nelle ore mattutine in generale aumento nel corso del pomeriggio, ma con condizioni di tempo stabile. In serata non si attendono variazioni. Temperature comprese tra +8°C e +25°C.

Lazio

Sabato. Tempo prevalentemente stabile nel corso della giornata con ampie schiarite al mattino su gran parte della regione, nuvole in aumento al pomeriggio. Sereno in serata sui settori interni, nuvoloso sulle coste.

Domenica. Nubi sparse nel corso della giornata su gran parte del territorio, ma sempre senza fenomeni di rilievo; in serata locali piogge interesseranno il basso Lazio.

Al mattino molte nubi con precipitazioni sparse, più asciutto sul delta del Po. Al pomeriggio si rinnovano instabilità diffusa e assenza di precipitazioni sull’Emilia Romagna. In serata avremo ancora piogge specie sui settori Alpini, variabilità asciutta altrove.

AL CENTRO

Tempo in prevalenza asciutto nel corso della giornata: al mattino qualche pioviggine sulla Toscana, altrove poco nuvoloso. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con nuvolosità irregolare tra Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche. In serata cieli sereni o poco nuvolosi tra Lazio e Abruzzo, ancora qualche pioggia sulla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all’insegna della stabilità al meridione: al mattino prevalenza di cieli sereni su tutti i settori, poco nuvoloso tra Campania e Molise. Al pomeriggio ancora soleggiato, con molte aperture sulla Campania. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con qualche velatura sui settori peninsulari.

Temperature minime in generale rialzo, massime in lieve calo al nord e in aumento al centro-sud.

