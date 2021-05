Iron Dames in Francia

NewTuscia – Primo equipaggio tutto al femminile a partecipare al Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup

Doriane Pin, Sarah Bovy e Katherine Legge guideranno una Ferrari 488 GT3 Evo 2020 nella classe Pro-Am

Le Iron Dames scenderanno in pista insieme al racing team Iron Lynx sul circuito Paul Ricard

Il team Iron Lynx conferma l’ingresso in campo delle Iron Dames, con tre pilote, nella prossima competizione al Paul Ricard dell’Endurance Cup del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS– dove, per la prima volta nella storia, compete un equipaggio tutto femminile.

Le Iron Dames, gruppo di Drivers del team Iron Lynx, quest’anno gareggiano nel Ferrari Challenge Europe, nella Michelin Le Mans Cup, nell’European Le Mans Series e al FIA World Endurance Championship, con la 24 ore di Le Mans in arrivo ad agosto. L’aggiunta del GT World Challenge Europe è una naturale progressione per la squadra, che punta a ispirare le generazioni di giovani donne nel mondo del motorsport.

La line-up confermata per la 1000km Paul Ricard nel weekend del 29/30 maggio, che inizia alle 18 ora locale e proseguirà nella notte, sarà composta da:

· Doriane Pin, Francia

· Sarah Bovy, Belgio

· Katherine Legge, Regno Unito

Parlando dell’annuncio, Deborah Mayer, project leader e fondatrice del progetto Iron Dames, afferma: “Abbiamo una line-up fenomenale in Doriane, Sarah e Katherine. Doriane entra nel team dopo aver impressionato durante la fase finale delle selezioni del FIA Girls on Track – Rising Stars, che ha premiato Maya Weug, protagonista lo scorso fine settimana del suo primo weekend di gara con Iron Lynx in Francia”. Guardando al weekend, ha continuato Deborah: “Siamo assolutamente orgogliosi di schierare il primo equipaggio tutto al femminile con una Ferrari 488GT3 Evo 2020 nel GT World Challenge Europe”.

Correranno in Francia per la squadra Iron Lynx anche i piloti della Ferrari Driver Academy Callum Ilott e Davide Rigon, oltre ai piloti della Ferrari Competizioni GT Nicklas Nielsen, Antonio Fuoco e Alessandro Pier Guidi, affiancati dall’esperto pilota di French GT Côme Ledogar.

Sarà possibile assistere alla gara live online dal sito GT World Challenge, mentre Iron Lynx e Iron Dames, molto attivi sui canali social Facebook e Instagram, terranno tutti aggiornati sul suo proseguimento.

Gareggiando con Ferrari su circuiti iconici di tutta Europa, la stagione di Iron Lynx continua ad ispirare ed entusiasmare, a caccia di ulteriori successi nelle settimane e mesi a venire.

Link utili

Iron Lynx: www.ironlynx.it Iron Dames: www.irondames.racing

Facebook: @ironlynxmotorsport Facebook: @irondamesofficial

Instagram: @iron.lynx Instagram: @iron.dames

Iron Dames Webseries: bit.ly/RacingBeyondLimits

Press contact info@terenzis.com