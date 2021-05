Festa dello sport a Civita Castellana

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Si chiude questo pomeriggio allo stadio Madami il progetto del Centro Coni, di inclusione sportiva giovanile, che ha visto la partecipazione di atleti tesserati con il Rugby Civita Castellana, Flaminia e Jfc Civita e Circolo Tennis Davis 76, su iniziativa del Coni Lazio e patrocinato dall’amministrazione comunale.

Il finale dell’appuntamento sarà tutto dedicato al neo campione d’Italia di equitazione salto ostacoli, l’Aviere capo Luca Marziani a cui il sindaco Luca Giampieri consegnerà un riconoscimento per il prestigioso successo ottenuto di recente a Cervia.

Saranno presenti, oltre agli atleti che hanno aderito al progetto i tecnici delle società guidati dai responsabili Sebastiano Capilli e Luca Fantera, i rispettivi presidenti, Francesco Bravini, Enzo Tribolati, Tonino Angeletti e Sergio Pescetelli. Per il Coni Lazio ci sarà e il presidente Riccardo Viola, per la Fise (sport equestri) il presidente Carlo Nepi, i rappresentanti dell’Aeronautica militare del centro di Vigna di Valle, un rappresentante dell’Asi, gli amministratori comunali ed altri ospiti. Il progetto Centri Coni è una manifestazione che è stata portata avanti dalle società civitoniche in questi mesi ed ha permesso a decine di ragazzi di conoscere altre attività sportive oltre a quella che praticano.