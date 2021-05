ELIA VIVIANI PORTABANDIERA PER L’ITALIA ALLE OLIMPIADI DI TOKYO CON JESSICA ROSSI

NewTuscia – ROMA – La notizia arriva nel primo pomeriggio di ieri ed è subito un rincorrersi di agenzie che riprendono la comunicazione ufficiale del Coni.

Elia Viviani e Jessica Rossi saranno i nostri portabandiera alle prossime Olimpiadi di Tokyo, per la prima volta un uomo ed una donna sfileranno per il nostro Paese e per la prima volta un ciclista ed una tiratrice al volo, rappresenteranno l’Italia nel giorno dell’inaugurazione dei Giochi Olimpici 2021.

Elia Viviani, corre per il Team Cofidis e in questi giorni è impegnato sulle strade del Giro, la notizia lo ha raggiunto dalla radio dell’Ammiraglia guidata da Roberto Damiani, mentre affrontava una salita.

“Bellissimo, grazie” è stata la sua prima reazione e poi via chino sui pedali per continuare la sua corsa, ma il ritmo di gara ha anche permesso ad Elia di ricevere i complimenti di tutti i compagni di squadra, dei corridori italiani e del gruppo mentre si spargeva la notizia.

“Siamo molto felici per Elia e orgogliosi che un’atleta del Team Cofidis rappresenti l’Italia a Tokyo“, così Roberto Damiani Direttore Sportivo del Team, intervistato all’arrivo della tappa.

“Il ruolo del portabandiera è anche quello di atleta leader ed è un ruolo che mi si addice, arriva nel momento giusto della mia carriera con davanti un’Olimpiade piena di aspettative nelle differenti gare che affronterò – dichiara un sorridente Elia Viviani – raggiunto telefonicamente nella serata di ieri.

Elia oggi è atteso nella sua Verona e sicuramente il pubblico presente avrà ben più di un motivo per salutarlo ed applaudirlo.

Un palmares degno di un Campione

Elia Viviani (Isola della Scala, 7 febbraio 1989) è un ciclista su strada e pistard italiano che corre per il team Cofidis. Ha caratteristiche di velocista, ed è professionista dal 2010.

Nella carriera su strada si è imposto in cinque tappe del Giro d’Italia, una nel 2015 e quattro nel 2018 (oltre alla maglia ciclamino della classifica a punti), in tre tappe della Vuelta a España 2018 e in una tappa al Tour de France 2019. Ha poi vinto l’EuroEyes Cyclassics 2017, 2018 e 2019, la Bretagne Classic Ouest-France 2017, il titolo italiano in linea 2018 e il titolo europeo in linea nel 2019. Su pista ha vinto invece la medaglia d’oro nell’omnium ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016, sette titoli ai campionati europei e due medaglie d’argento e una di bronzo ai campionati del mondo.