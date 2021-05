Difficile match casalingo per la Domus Mulieris

NewTuscia – VITERBO – Rinfrancate dalla bella vittoria esterna di Orvieto, le ragazze della Domus Mulieris tornano in campo in questo sabato pomeriggio per affrontare sul parquet amico del PalaMalè la formazione romana dello Smit. Si tratta del quarto impegno nella Poule Retrocessione del campionato di serie B, con il team gialloblù che ha sbloccato lo zero in classifica nella trasferta in terra umbra e proverà a ripetersi contro un’avversaria quotata come quella guidata da coach Gigi Satolli.

Perfetto finora il ruolino di marcia nella Poule della formazione che ha tra le sue fila anche la ex Manuela Riccobono: tre vittorie in altrettante partite, comprese due successi esterni di stretta misura contro Pescara e Elite Roma. In particolare il successo in rimonta nel derby contro Elite ha confermato il valore dello Smit, squadra con ottime individualità e un gruppo solido, capace di farsi valere anche negli arrivi punto a punto.

Sarà quindi una sfida impegnativa per il team guidato da Carlo Scaramuccia che però ha ritrovato fiducia e morale dopo il match di Orvieto: “Ci serviva questa vittoria e il modo in cui è arrivata dimostra che fisicamente stiamo bene, siamo in condizione e possiamo tenere il ritmo alto per tutti i quaranta minuti. Sia contro Pescara che con Orvieto siamo anche tornati a fare canestro con regolarità, ma questo banco di prova sarà ancora più impegnativo perché l’avversaria è di livello e finora non ha sbagliato un colpo. Potrò schierare le stesse giocatrici scese in campo contro Orvieto e spero che la squadra sappia ripetere la stessa prestazione, magari evitando quell’inizio lento che contro lo Smit rischieremmo di pagare a caro prezzo”.

La palla a due è prevista per le 19 e la direzione di gara sarà affidata ai signori Pierluigi Collura e Leonardo Venditti, entrambi di Roma. Prevista la diretta Facebook sul profilo ufficiale del Basket Ants.