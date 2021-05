Vaccini; D’Amato: “Open day over 40, ripetiamo formula fortunata”

LAZIO OPEN DAY OVER40 22 e 23 MAGGIO. APERTI TICKET VIRTUALI

NewTuscia – ROMA – “Attiva sulla app Ufirst la pagina SaluteLazio – Open Day AstraZeneca Over 40 per l’Open Day che si terrà nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 maggio. Da oggi pomeriggio – dichiara l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria Alessio D’Amato – cittadine e cittadini nati dal 1981 e anni precedenti possono richiedere sulla app dedicata Ufirst il Ticket virtuale per fissare la prima dose del vaccino AstraZeneka, potendo scegliere ora e Hub. Le vaccinazioni si terranno fino alle ore 24.00, basterà portare con sé la Tessera Sanitaria e il Ticket virtuale. Ripetiamo conclude D’Amato – una formula fortunata che ha riscosso grande successo e che va a incrementare la campagna vaccinale del Lazio che procede spedita”.

Con il ticket virtuale è consentito lo spostamento per raggiungere il punto di somministrazione e il rientro nella propria abitazione durante l’ora del coprifuoco.

Per tutte le informazioni relative ai punti di somministrazione, gli orari e le disponibilità di dosi: https://www.salutelazio.it/open-day-con-ticket-virtuale.

Per ritirare il Ticket virtuale fino ad esaurimento disponibilità: https://ufirst.page.link/open-day-regione-lazio, oppure scaricare gratuitamente la app UFirst.

Lo scrive in una nota l’assessorato alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio.