Fondo unico borse di studio studenti scuola secondaria secondo grado, statale o paritaria, o percorsi triennali Iefp, online avviso

Domande entro il prossimo 4 giugno se spedite per posta o PEC, entro il 3 giugno se consegnate a mano

NewTuscia – VITERBO – Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’accesso alla graduatoria regionale per l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti frequentanti, nell’anno scolastico 2020/2021, le scuole secondarie di secondo grado statali o paritarie (tutte le scuole superiori dal primo al quinto anno statali o paritarie con esclusione delle scuole private non paritarie che non fanno parte del sistema nazionale di istruzione), o i primi tre anni di un percorso triennale di IeFP – istruzione e formazione professionale (quarti anni esclusi). Per la presentazione delle domande c’è tempo fino al prossimo 3 giugno alle ore 17, se consegnate a mano al protocollo generale del Comune, altrimenti fino al prossimo 4 giugno se spedita per posta o per PEC. Ne dà notizia l’assessore alla pubblica istruzione Elpidio Micci.