Domani 21 e sabato 22 maggio divieto di circolazione in via Vetulonia

NewTuscia – VITERBO – Divieto di circolazione in via Vetulonia domani 21 e sabato 22 maggio, dalle ore 9 alle ore 17,30. Il provvedimento, disposto con apposita ordinanza (n. 232 del 20/5/2021 – settore VII), si rende necessario per consentire dei lavori urgenti per la sistemazione di una colonna di scarico. L’intervento sarà realizzato con l’ausilio di una piattaforma aerea. Sul luogo interessato dal provvedimento è collocata idonea segnaletica.