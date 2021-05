Progetto #sidevesapere, Carlo Virginio Agostoni interlocutore della terza puntata

L’interlocutore della terza puntata: Carlo Virginio Agostoni-Direttore Pediatria Media Intensità di cura Clinica de Marchi, Policlinico di Milano

NewTuscia – MILANO – Riceviamo e pubblichiamo. L’intervento del Professor Agostoni nella terza puntata del progetto #sidevesapere, che si terrà domani giovedì 20 maggio come sempre alle 18:00 sulla pagina Facebook di ABN Onlus, affronterà gli aspetti dell’alimentazione pediatrica rivoluzionata dal periodo di pandemia. Troppo spesso ci si affida a notizie prive di fondamento che scopriamo, solo più tardi, essere fake-news. La scienza della nutrizione è complessa e in questo il Professor Agostoni porterà la sua esperienza e conoscenza professionale.

Con l’avvento del Covid-19 la nutrizione ha subito, in età pediatrica, un risvolto negativo ed uno positivo. Da un lato si è assistito ad un surplus di segnalazioni di bambini e ragazzi, che in condizioni di isolamento sociale, nello specifco durante il periodo del lockdown, hanno portato all’evoluzione del male fisico in un male psichico, che ha dato luogo a numerosi casi di depressione, ansia ed ossessione. Situazioni e patologie che hanno trovato compensazione nel cibo e in altri casi hanno portato ad un aumento drammatico del numero dei ricoveri per tentato suicidio in età adolescenziale.

Si è però assistito anche ad una tendenza positiva dettata dall’obbligo dei genitori di lavorare in smartworking, che hanno ritrovato nella quotidianità una nuova dimensione casalinga.

Tornare ai fornelli ha signifcato dedicare più tempo alla cucina, optando per prodotti freschi e stagionali. Una scelta che si traduce in un’attività più sostenibile per la salute del pianeta, dei bambini e dei ragazzi, oltre che degli adulti.

Tuttavia, il numero eclatante di fake-news, prima tra tutte quella che bastasse la vitamina D per curare o prevenire il Covid-19, ha fatto emergere la pratica dell’autodiagnosi. A discapito delle scoperte della scienza della nutrizione, molti hanno erroneamente interpretato i valori bassi di vitamina D come una predisposizione al Covid-19, che li ha portati ad assumere alti dosaggi di quest’ultima. Come sottolinea il Professor Agostoni però, ciò che ha scoperto la scienza rappresenta il contrario, ovvero che un abbassamento dei valori di vitamina D sono una conseguenza dell’infezione da Covid-19, e non la sua causa.

Quindi d’importanza primaria, soprattutto nel periodo che stiamo vivendo, ma anche nella fase post-covid a cui ci accingiamo, affdarsi alla scienza specialmente in ottica di prevenzione.

La scienza della nutrizione gioca quindi un ruolo fondamentale: chi fa bene al pianeta e segue i ritmi stagionali nella dieta e nella nutrizione, soprattutto in età pediatrica, sposa il bene del pianeta. Una pratica quotidiana che si traduce, come alcuni studiosi hanno dimostrato, in un’aspettativa di vita migliore.

Nella puntata di domani il Professor Agostoni approfondirà il tema dell’alimentazione sostenibile, a bassa emissione di CO2 e della dieta mediterranea.

Un importante sostegno di divulgazione della nutrizione, per allontanare il rischio di un’alimentazione inadeguata di bambini e ragazzi, proprio perché oggi, i prodotti più salutari sono i più costosi in termini di tempo di preparazione e di denaro.

IL PROGETTO

Il progetto #SIDEVESAPERE nasce dalla volontà di ABN ONLUS, l’Associazione per il Bambino Nefropatico, insieme alla clinica Pediatrica De Marchi – Policlinico di Milano, di portare alla luce le conseguenze che la pandemia sta avendo sulla fascia più giovane della popolazione. Ogni giovedì alle ore 18:00, sulla pagina Facebook uffciale dell’Associazione, sarà possibile assistere agli interventi di alcuni specialisti pediatrici del Policlinico mettere in luce problematiche conseguenti al Covid-19 spesso non affrontate, con l’obiettivo di divulgare in modo corretto, così da aiutare i genitori e le famiglie nella conoscenza e nell’individuazione di patologie che se trascurate, rischiano di avere gravi conseguenze. I video possono essere riguardati sul Canale Youtube di ABN.

ABN Onlus

L’Associazione per il Bambino Nefropatico – ABN Onlus nasce nel 1978 grazie a un ristretto gruppo di personalità del mondo economico e sanitario milanese che desideravano ovviare alla mancanza di un servizio di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pediatrica nella Milano moderna. Negli ultimi 5 anni l’Unità Operativa Complessa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pediatrico della Clinica De Marchi, con il supporto dell’ABN, ha eseguito in media ogni anno 3.800 visite nefrologiche, 3.100 sedute di dialisi extracorporea, 6.000 sedute di dialisi peritoneale, 320 ricoveri in day-hospital e 250 ricoveri di degenza ordinaria. Hanno ricevuto un trapianto renale mediamente 12 bambini ogni anno e a tutt’oggi i bambini trapiantati sono 304.