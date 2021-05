Fratelli d’Italia: approvato stamattina alla Camera un ordine del giorno al “Decreto Sostegni”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

Approvato stamattina alla Camera un ordine del giorno al “Decreto Sostegni”, presentato da Fratelli d’Italia, primo firmatario il deputato Mauro Rotelli. L’ordine del giorno è importante per garantire la ripartenza del turismo in generale ed in particolare del termalismo, un settore di particolare rilevanza per la Tuscia e per la città di Viterbo.

Questo il testo del dispositivo: impegna il governo a introdurre, sin dal prossimo provvedimento utile, misure volte a ridurre i costi fissi per le imprese turistico ricettive e per il settore termale, provato dalla contrazione dei consumi e ancora gravato dagli ingenti costi fissi in considerazione delle molteplici sospensioni delle attività avvenute nel corso del periodo emergenziale.

Letto in Aula il parere positivo del viceministro dell’economia Laura Castelli

Fratelli d’Italia