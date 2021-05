Centro storico, Ecococcole realizza una mappa per far conoscere ai bambini la città

NewTuscia – VITERBO – Verrà distribuita insieme alla mappa turistica; quella realizzata da Ecococcole e finanziata dall’assessore alle politiche sociali Antonella Sberna, è stata presentata questa mattina nel cortile di Palazzo dei Priori. Raffigurante il centro storico, è stata pensata per far scoprire ed amare la città dai bambini: rappresenterà in modo tangibile il ricordo di una giornata trascorsa a Viterbo e allo stesso tempo il mezzo per aiutarli a conoscere il territorio e la storia in cui sono immersi questi luoghi.

Alla presentazione insieme al sindaco e all’assessore Sberna, l’assessore al turismo Marco De Carolis, Elena Simonatacchi, Silvia Fabris e Paolo Deplano.

La particolarità della mappa in questione, hanno spiegato, è la facilità di lettura, che si presta all’approccio dei più piccoli, e con la loro collaborazione è stata portata a termine. Sono state individuate 10 aree di rilevanza e ogni tappa è contrassegnata dalla zampa di un leone e potrà essere corredata da un adesivo. L’ultimo in particolare, una rosa, omaggio alla Santa patrona della città dei Papi, potrà essere posizionato sul luogo che avranno amato di più durante il percorso esplorativo.

La mappa inoltre è tradotte in inglese e in francese.