Sabato 22 maggio – ore 17.00 Santuario Maria SS.ma “ad Rupes” – Castel Sant’Elia (VT)

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – «La vocazione è un incontro»

Francesco Botta. È nato a Roma il 25 settembre del 1994. Nel 2013 ha conseguito la Maturità classica al Pontificio istituto Sant’Apollinare di Roma e nel 2020 la licenza in Teologia patristica alla Pontifica università Gregoriana. Dal 2011 al 2018 si è formato al Pontificio seminario romano minore e poi al Maggiore; dal 2018 al Centro vocazionale diocesano di Civita Castellana.

Racconta così la sua chiamata: «Quando penso alla vocazione, due parole mi vengono in mente: incontro e desiderio. Il primo incontro con il Signore Gesù è avvenuto a casa, quando mio padre mi ha insegnato a pregare. Il desiderio di diventare sacerdote è nato in parrocchia: ero affascinato dalla figura del mio parroco, IL Servo di Dio, don Pier Luigi Quatrini con il suo sorriso, la sua delicatezza e la felicità che viveva e trasmetteva. La vocazione in senso stretto è nata in seminario, una storia che coinvolge Dio stesso, me e la Chiesa». Pastoralmente è stato impegnato con i ragazzi delle cresime nella parrocchia di Manziana. Presterà servizio pastorale a Morlupo come Vice parroco. A Morlupo, si dedicherà anche all’insegnamento della religione cattolica alle Scuole Medie.

«Il servizio all’altro»

Francesco Cervoni. È nato a Roma il 10 marzo del 1978 è vissuto e cresciuto a Faleria (Viterbo). Durante il periodo universitario ha servito il proprio paese con la Pro–Loco e in amministrazione comunale; «sono stati anni importanti nei quali ho avuto la possibilità di contattare molte persone e fare esperienza di servizio» ricorda il futuro sacerdote. Dopo la Laurea in Scienze Politiche ha lavorato nel campo dell’amministrazione. Poi ha sentito l’esigenza avvicinarsi di più al Signore e ha iniziato in parrocchia un cammino di fede con alcuni giovani. Dopo un tempo di volontariato in Terra Santa si è avvicinato alla spiritualità francescana e ai Frati minori del Lazio, con i quali ha passato gli anni di formazione seminariale. Il desiderio di servizio agli altri, lo ha portato ad avere contatti con la diocesi e con il Vescovo Romano Rossi, che lo ha accolto e dato la possibilità di effettuare esperienza e conoscenza in una parrocchia. Presterà servizio come vice parroco presso la parrocchia di Fiano Romano.