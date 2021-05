Quinto Trofeo “Nota chi nuota” – Roma

NewTuscia – Nonostante la parziale interruzione dell’attività sportiva, lentamente e con costanza, rispettando le disposizioni anti Covid19, continuiamo, per quanto ci è permesso, ad impegnarci nelle diverse discipline.

Domenica 16 maggio, è stata la volta del nuoto agonistico FINP con Alessandro Pacchiarotti (categoria S03) e Dario Ingravallo ( categoria S10) . Hanno partecipato, entrambi al V trofeo “Nota chi nuota”, svoltosi a Roma, organizzato dal Zero9 Team e dalla FIN e FINP Lazio, in vasca coperta da 5o m. e 10 corsie. Notevole la partecipazione di atleti, anche se riservata quest’anno soltanto ai laziali e rigorosamente ridotta o alla sessione mattutina o a quella pomeridiana, in modo da favorire i vincoli di distanziamento posti dall’emergenza sanitaria.

Buoni i tempi e i piazzamenti dei due atleti della Vitersport Libertas, che nella classifica finale a punti FINP, si è posizionata al secondo posto, alle spalle della Lazio Nuoto.

Ci auguriamo che possa arrivare presto il tempo per rivedere in gara anche gli atleti FISDIR e soprattutto rivedere in acqua tutti gli atleti del nuoto, anche i promozionali e gli amatoriali .

L’attività natatoria della Vitersport, perseguita malgrado tutte le difficoltà di questa stagione sportiva, è inserita nel progetto “BENESSERE, SICUREZZA, SPORT IN ACQUA” finanziato tramite l’Avviso Pubblico della Regione Lazio denominato “Comunità solidali 2019” – sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale.