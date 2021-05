744 quintali di prodotti raccolti con “Dona la Spesa”

Nonostante da marzo 2020 in tutti i nostri punti di vendita sia sempre stato presente il carrello della

Spesa SOSpesa, le quantità raccolte sono state al di sopra delle aspettative.

Grazie ai volontari delle ONLUS che hanno formato i presidi: della Protezione Civile, la Misericordia, la Caritas, la Croce Rossa, la Pubblica Assistenza, e altre associazioni locali come le Ragazze del Mercoledì di Castelnuovo Valdicecina, la Comunità della Resurrezione di Piancastagnaio, la Parrocchia di Grotte di Castro, la Parrocchia di San Leonardo di Manciano, sono stati raccolti 744 quintali di prodotti che andranno ad alleviare, almeno per un po’, la fatica delle famiglie da loro assistite, di far quadrare un bilancio sempre più povero.

In questi mesi i volontari delle varie associazioni non si sono mai fermati, hanno formato una rete di vicinanza e di supporto senza la quale molte famiglie non avrebbero potuto andare avanti. Grazie a loro, e in molti casi anche ai nostri soci attivi che li hanno affiancati, le persone in difficoltà si sono sentite meno sole.

Grazie quindi ai volontari, ai nostri soci attivi e a tutti coloro che dando prova di grande sensibilità hanno contribuito con generosità a raccogliere 744 quintali di generi di prima necessità.