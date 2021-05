A.Vi.Re, online tutte le informazioni sullo sportello accoglienza, ascolto e orientamento delle persone vittime di reato

NewTuscia – VITERBO – A.Vi.Re , online sul sito istituzionale del Comune di Viterbo tutte le informazioni e tutti i recapiti dello sportello per l’accoglienza, l’ascolto e l’orientamento delle persone vittime di reato. A darne notizia è l’assessore ai servizi sociali Antonella Sberna. Dallo scorso 30 aprile è aperto A.Vi.Re , Sportello per l’accoglienza, l’ascolto e l’orientamento delle persone vittime di reato – si legge nella pagina dedicata al servizio -. Dopo due anni di crescita e di condivisione di esperienze e significati, le istituzioni del territorio, guidate dalla presidente del Tribunale di Viterbo Covelli, dal Comune di Viterbo, in qualità di capofila dal distretto VT3 e dalla Provincia di Viterbo, hanno dato concreto avvio a questo spazio di parola e di ascolto confidenziale e riservato, rivolto a tutti i cittadini che abbiano subito un reato. A.Vi.Re è il primo sportello di stampo generalista del Lazio, ovvero è aperto a tutte le persone vittime, al di là della tipologia di reato/illecito subito e dalla presentazione di una denuncia.