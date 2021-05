Il Sindaco di Vallerano richiede una corsa Cotral aggiuntiva per eliminare disagi agli studenti

A tutt’oggi i ragazzi che frequentano gli istituti secondari superiori siti nel Comune di Viterbo, hanno difficoltà a raggiungere i plessi scolastici in quanto i pullman che transitano nel Comune di Vallerano, tra le 7,10 e le 7,20 provenienti dai paesi vicini (Vignanello, Vasanello, Soriano nel Cimino e Fabrica di Roma) quando arrivano, sono già troppo pieni.

Inoltre, considerata la differenziazione degli orari di entrata nei vari Istituti dovuta all’emergenza Covid, nel nostro Comune tra le 8,50 e le 9,20 transitano solo due pullman: quasi giornalmente ciò crea problemi agli studenti perché, non avendo capienza, spesso neanche si fermano.

Questa situazione è divenuta intollerabile perché crea grave disagio sia ai ragazzi che alle famiglie le quali, pur avendo sottoscritto un abbonamento, si trovano spesso a dover accompagnare i loro figli o, quando impossibilitate per motivi di lavoro, a cercare soluzioni dell’ultimo momento per non far perdere un giorno di scuola ai loro figli.