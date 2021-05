Successo per Engineering Career Day 2021 di Unitus. Il 100% dei neolaureati Unitus trova impiego entro 6 mesi

NewTuscia – VITERBO – Tanti i partecipanti al “Engineering Career Day 2021” organizzato dal Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa dell’Università della Tuscia e svolto in modalità mista presso la sede di ingegneria. Oltre cento ragazzi, tra studenti, laureati e dottorandi, hanno potuto presentarsi, in presenza e da remoto, ad aziende multinazionali operanti nei settori della meccanica, dei sistemi di controllo, della sensoristica, dei magneti superconduttori e dell’energia: ASG Superconductors, ENI, Vitrociset – Leonardo e Walter Tosto.

Durante l’incontro, gli studenti hanno avuto la possibilità di candidarsi a tirocini curriculari, extracurriculari e posizioni lavorative aperte. Si è parlato anche delle opportunità di lavoro che verranno dal Divertor Tokamak Test (DTT), l’infrastruttura di ricerca sulla fusione termonucleare che sarà costruita nel centro Enea di Frascati anche in collaborazione con l’Università della Tuscia. Le aziende, infatti, fanno parte di quel gruppo di industrie dell’alta tecnologia “Made in Italy”, che negli anni scorsi hanno ottenuto oltre 1,2 miliardi di commesse per la realizzazione del International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER), il più grande esperimento internazionale sulla fusione nucleare.

“L’Engineering Career Day 2021 – afferma Giuseppe Calabrò, delegato del Rettore ai rapporti con le imprese – è una riprova del rapporto sempre più stretto che l’Università della Tuscia ha saputo costruire e consolidare in questi anni con il sistema delle imprese in ambito locale, nazionale e internazionale. Nonostante la pandemia, siamo riusciti a organizzare un evento di primo piano e il riscontro da parte delle aziende dimostra l’apprezzamento del mondo del lavoro nei confronti dei nostri laureati in ingegneria che, secondo i dati Almaluarea, trovano tutti un impiego entro 6 mesi dal conseguimento del titolo”.

Questo è uno dei tanti appuntamenti sul job placement organizzati da Unitus con l’obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro. In previsione delle giornate di Career Day, l’Università della Tuscia mette a disposizione un servizio per fornire le competenze necessarie a redigere il Curriculum e una lettera di presentazione e a sostenere un adeguato colloquio di selezione, tramite incontri virtuali pianificati dall’Ufficio Placement nell’ambito del progetto regionale Porta Futuro.