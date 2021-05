Vitorchiano, l’Archivio Storico comunale entra nell’OAR

Importante riconoscimento dalla Regione. Grassotti: “Lavoro di continua valorizzazione”

NewTuscia – VITORCHIANO – L’Archivio Storico del Comune di Vitorchiano è stato inserito nell’Organizzazione Archivistica Regionale (Oar), in base alla legge regionale numero 24 del 15 novembre 2019 sulle disposizioni in materia di servizi culturali e valorizzazione di musei, archivi, biblioteche del Lazio.

Questo passaggio consentirà di accedere anche a fondi regionali specifici per rendere ulteriormente più fruibile e accessibile la consultazione dei preziosi documenti conservati nell’Archivio, permettendone ancora di più la loro valorizzazione. Per Vitorchiano un altro tassello verso una sempre più completa promozione e tutela dei suoi tesori culturali.

“L’accreditamento nell’Oar del nostro Archivio Storico – commenta l’assessore alla cultura Gian Paolo Arieti – in qualità di presidio e testimonianza della vita pubblica del paese nei secoli passati, è un importante passo in avanti per la tutela del patrimonio culturale locale“.

“Questo è un grande traguardo fortemente voluto dall’amministrazione comunale – aggiunge il sindaco di Vitorchiano, Ruggero Grassotti – ed è solo un primo passo nel processo di continua valorizzazione delle ricchezze che il nostro Archivio conserva. Ringrazio particolarmente il concittadino dottor Augusto Goletti, che ha messo a disposizione la sua professionalità ed esperienza per aiutarci a conseguire questo risultato“.



COMUNE DI VITORCHIANO