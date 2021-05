Verifiche tecniche a tre pini, limitazione circolare veicolare e pedonale in viale R. Capocci, altezza intersezione Via del Massaro

NewTuscia – VITERBO – Lunedì 17 maggio, dalle ore 8,30 fino al termine dell’intervento, limitazione della circolazione veicolare e pedonale sul tratto stradale lungo viale R. Capocci, all’altezza dell’intersezione con via del Massaro. Tale limitazione, a tutela della pubblica e privata incolumità, come prescritto anche dal comando provinciale dei vigili del Fuoco, scaturisce dalla necessità di effettuare verifiche tecniche per la messa in sicurezza di tre alberature di grandi dimensioni di pinus pinae (pino domestico). La limitazione della carreggiata riguarderà il tratto stradale prossimo alle mura, corrispondente alle tre alberature interessate dall’intervento.