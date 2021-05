Riprese Rai a San Martino al Cimino, attenzione ai divieti

NewTuscia – VITERBO – Riprese televisive a San Martino al Cimino, attenzione al divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli su piazza del Duomo, dalle ore 7,30 alle ore 19,30 (e comunque fino a cessata necessità) dei giorni 17 e 18 maggio. Il provvedimento, disposto con apposita ordinanza della polizia locale (n. 219 del 13/5/2021), si rende necessario per consentire lo svolgimento delle riprese televisive da parte della Rai. NewTuscia – VITERBO – Riprese televisive a San Martino al Cimino, attenzione al divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli su piazza del Duomo, dalle ore 7,30 alle ore 19,30 (e comunque fino a cessata necessità) dei giorni 17 e 18 maggio. Il provvedimento, disposto con apposita ordinanza della polizia locale (n. 219 del 13/5/2021), si rende necessario per consentire lo svolgimento delle riprese televisive da parte della Rai.

“Importanti e affermate produzioni televisive e cinematografiche, italiane e non, stanno mostrando grande interesse verso il nostro territorio – ha sottolineato l’assessore alla film commission Alessia Mancini -. Basta prendere come riferimento l’ultimo mese. Ricordo Francesco Stories alla fine di aprile, la scorsa settimana il documentario televisivo con Andrea Bocelli, che anche in quel caso ha coinvolto San Martino. Nei prossimi giorni sarà la volta della Rai per il programma Sapiens Files. C’è davvero grande fermento, e questo tipo di promozione non può che fare bene a tutto il nostro territorio”.