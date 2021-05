Il portale Civitadibagnoregio.net lancia il menù digitale per le attività di Bagnoregio

NewTuscia – BAGNOREGIO – Un grande rinnovamento tecnologico ha interessato in questo ultimo anno il settore della ristorazione e, più in generale, quello dell’Horeca. La tecnologia svolge sempre più il ruolo di alleato prezioso su cui poter contare per affrontare non soltanto le sfide del presente, ma per innovare e offrire ai clienti esperienze e non soltanto prodotti e servizi.

Questi sono gli obiettivi di Civitadibagnoregio.net, la soluzione per la creazione e la gestione di menu digitali. Una vera e propria risposta alle esigenze specifiche del settore per la gestione di menu digitali che, al contempo, offre un’esperienza interattiva ed ecosostenibile ai clienti.

Il portale propone ai gestori di ristoranti, bar e merchandising un pacchetto pubblicitario che comprende:

– MENÙ DIGITALE consultabile dal cliente tramite QR CODE

– PAGINA AZIENDALE PERSONALIZZATA sul portale Civitadibagnoregio.net

– PUBBLICITÀ sui social di Civitadibagnoregio.net di Facebook e Instagram con più di 15000 followers

Esempio di pagina e menù digitale: http://civitadibagnoregio.net/dove-mangiare/il-ripigo/

Per informazioni sul servizio

Facebook: https://www.facebook.com/civitadibagnoregio.net/

Instagram: https://www.instagram.com/civitadibagnoregionet/