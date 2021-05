Istituzione del servizio distrettuale affidamento familiare e dell’equipe territoriale

In ottemperanza al regolamento regionale 4 marzo 2019, n. 2 – si legge nell’avviso distrettuale – potranno presentare la propria candidatura le realtà operanti nel territorio del distretto VT3. “Come previsto dall’art. 15 di tale regolamento – spiega l’assessore Sberna – il distretto si deve dotare di un servizio distrettuale per l’affidamento familiare con funzione di coordinamento delle equipe dei servizi sociali territoriali, integrate dal personale dei competenti servizi della ASL. Il servizio dovrà avvalersi di una serie di figure, tra cui soggetti appartenenti al servizio sociale e alla ASL. L’avviso è mirato pertanto all’individuazione delle associazioni del terzo settore qualificate, operanti nel distretto socio sanitario VT3, con la finalità di procedere alla costituzione di un’equipe che si dovrà occupare della valutazione e della gestione di attività riguardanti l’affidamento familiare. Un lavoro portato avanti in questi mesi dall’ufficio di piano – aggiunge l’assessore Sberna -. Siamo in dirittura di arrivo sia per quanto concerne l’approvazione di questo regolamento da parte del distretto, sia per l’istituzione del servizio distrettuale che potrà finalmente vedere la luce sul nostro territorio”.