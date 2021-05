Coronavirus, D’Amato: “706 nuovi casi positivi (+52), 10 decessi (-11), 1100 guariti”

NewTuscia – ROMA – D’Amato: oggi su quasi 16mila tamponi molecolari nel lazio (+1238) e oltre 16mila antigenici per un totale di oltre 32mila test, si registrano 706 nuovi casi positivi (+52), 10 i decessi (-11), 1100 i guariti, 1599 ricoverati (+10), 231 le terapie intensive (-2). Aumentano i casi e i ricoveri, diminuiscono i decessi le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 4,4%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,1%. I casi a roma città sono a quota 387.

** domani parte hub vaccinale della Multiutility Acea. Fara’ parte dell’open day e della rete di hub vaccinali. Un ringraziamento all’Acea per la disponibilità.

** dalla mezzanotte di oggi sarà attiva la prenotazione sul portale salutelazio.it per la fascia di età 52 e 53 anni (ovvero i nati nel 1968 e 1969).

** open day Astrazeneca 15 e 16 maggio con ticket virtuale. Grande successo per primo open day, sold out in poche ore. Iniziativa da ripetere al più presto con più dosi.