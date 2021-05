Adesione piattaforma web Viterbo Città del Gusto, online l’avviso pubblico

NewTuscia – VITERBO – Adesione alla piattaforma web Viterbo Città del Gusto, online l’avviso pubblico. Ne danno notizia Ludovica Salcini, assessore all’agricoltura e Alessia Mancini, assessore allo sviluppo economico e alle attività produttive. Della pubblicazione di tale avviso se ne era già parlato lo scorso 12 maggio, in occasione della presentazione del portale Viterbo Città del Gusto, avvenuta alla presenza del sindaco Giovanni Maria Arena, dei due assessori Salcini e Mancini e del loro collega Marco De Carolis (cultura e turismo), e alla cui presentazione hanno preso parte, oltre al dirigente dell’VIII settore del Comune Eugenio Maria Monaco, anche i rappresentanti di alcune realtà istituzionali, associative e territoriali a cui il portale si rivolge, tra cui la Camera di Commercio di Viterbo. NewTuscia – VITERBO – Adesione alla piattaforma web Viterbo Città del Gusto, online l’avviso pubblico. Ne danno notizia Ludovica Salcini, assessore all’agricoltura e Alessia Mancini, assessore allo sviluppo economico e alle attività produttive. Della pubblicazione di tale avviso se ne era già parlato lo scorso 12 maggio, in occasione della presentazione del portale Viterbo Città del Gusto, avvenuta alla presenza del sindaco Giovanni Maria Arena, dei due assessori Salcini e Mancini e del loro collega Marco De Carolis (cultura e turismo), e alla cui presentazione hanno preso parte, oltre al dirigente dell’VIII settore del Comune Eugenio Maria Monaco, anche i rappresentanti di alcune realtà istituzionali, associative e territoriali a cui il portale si rivolge, tra cui la Camera di Commercio di Viterbo.

“Il Comune di Viterbo, attraverso la piattaforma Viterbo Città del Gusto – spiega l’assessore Salcini – vuole dare un contributo concreto alla valorizzazione della città e del suo territorio. Nello specifico intende promuovere prodotti e produttori agricoli del territorio, mettendoli in rete con i ristoratori e le botteghe del gusto della città e delle frazioni. Un progetto che si riallaccia a due precedenti eventi di promozione e valorizzazione organizzati nel 2019 “Visitiamo Viterbo Gustandola” e “Viterbo golosa”, nel periodo natalizio. Un’operazione di ampio respiro, messa in campo dall’assessorato all’agricoltura e dall’assessorato allo sviluppo economico e alle attività produttive, che sono certa porterà risultati anche in ambito turistico”.

“Il nostro obiettivo è quello di valorizzare e incentivare ogni attività tesa alla promozione della città e del suo territorio – ha sottolineato l’assessore Mancini -, attrarre un numero sempre crescente di visitatori e generare così una positiva ricaduta economica sullo sviluppo turistico e sul tessuto produttivo della comunità”.