Torna Spiagge e Fondali Puliti, la campagna di pulizia sui litorali, ecco gli appuntamenti nel Lazio

NewTuscia – ROMA – Torna Spiagge e Fondali Puliti la campagna di volontariato per la pulizia dei litorali alle porte della stagione balneare, organizzata da Legambiente; nel Lazio tanti volontari in azione su tutta la costa e appuntamenti con i circoli del litorale, ma anche per le pulizie delle rive fluviali e delle sponde dei laghi.

“Il volontariato torna in azione con tutto il suo straordinario valore e la sua grande forza, per l’ambiente, la qualità delle spiagge, dei fondali marini, delle rive fluviali e lungo le sponde dei laghi – dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -. Guanti e sacchi in mano, si riparte con la più grande iniziativa di volontariato per i nostri ecosistemi marini e delle acque interne, alle porte di una stagione balneare che come lo scorso anno sarà particolarmente intensa per il mare del Lazio, con la voglia di valorizzare al meglio il tesoro enorme del nostro territorio e tutelarlo da disastrosi modelli di gestione dei rifiuti, abbandono, smaltimento illecito ed ecoreati”

Gli appuntamenti speciali di Legambiente Lazio

sabato 15 maggio a Fiumicino alle 10 sul Lungomare della Salute, davanti al Bar Spuma, con i volontari di Legambiente a Fiumicino

domenica 16 maggio a Roma, lungo il corso del Fume Aniene, dalle 9.30 a Via delle Valli incrocio Pista Ciclabile i volontari di Ernst&Young e Legambiente Lazio, in collaborazione con RomaNatura e Ufficio di Scopo per i Contratti di Fiume della Regione Lazio, organizzeranno un monitoraggio di River Litter e la pulizia dell’area dai rifiuti.

Tutti gli appuntamenti nel Lazio – LINK

Tutti gli appuntamenti principali nel Lazio:

Venerdì 14 maggio

Montalto di Castro (VT), spiaggia Caletta del Moro a Marina di Pescia: dalle ore 9.45 pulizia della spiaggia e del litorale organizzata a cura del Circolo Legambiente Tuscania. Info: tulliatrevisan@legambientetuscania.it

Venerdì 14 maggio

Ostia, Roma: appuntamento alle 10.30 alla spiaggia Blu, presso incrocio tra Via dei Pescatori e Lungomare Duilio con i ragazzi del Liceo Giordano di Roma per attività di educazione ambientale e pulizia della spiaggia

Sabato 15 maggio

Roma, Spiaggia di Capocotta: appuntamento ore 9,30 presso chiosco Mediterranea (Via Litoranea, km 8) direttamente sulla spiaggia con il Circolo Legambiente Litorale Romano che organizza la pulizia della spiaggia, per conoscere insieme insieme l’area e le dune, un ambiente delicato da rispettare. Per info legambiente@ostiamediterranea.it

Sabato 15 maggio

Anzio (RM), spiaggia di Tor Caldara: appuntamento dalle 10 alle 12 presso la spiaggia sotto la riserva regionale di Tor Caldara, con entrata lato nord (Antium Village), per un’iniziativa di pulizia promossa dal Circolo Legambiente “Le Rondini” di Anzio/Nettuno. In caso di condizioni metereologiche favorevoli, sarà condotta anche la pulizia dei fondali con l’intervento di sub. Per info: bianka.yeahmo@hotmail.it

Sabato 15 maggio

Fiumicino (RM), sul lungomare: appuntamento alle 10 sul Lungomare della Salute, davanti al Bar Spuma, con i volontari di Legambiente a Fiumicino. Info elenaemmaranocchia@gmail.com

Domenica 16 maggio

Formia (LT), porto romano di Caposele: appuntamento alle ore 10 presso Piazzale Porto romano di Caposele per l’iniziativa del Circolo Legambiente Verde Azzurro Sud Pontino, in collaborazione con i Carabinieri Sub, la Guardia Costiera e il progetto Policoro della Arcidiocesi (in caso di maltempo, l’iniziativa si svolgerà domenica 23 maggio). Info legambientecircolosudpontino@gmail.com

Domenica 16 maggio

Castel Gandolfo (RM), Spiaggia del Lago. Spiagge e fondali puliti al Lago, appuntamento davanti Bar La Playa – Via Spiaggia del Lago dalle ore 10.30 per l’iniziativa di pulizia promossa dal Circolo Legambiente Artemisio. Info info@legambienteartemisio.it

Domenica 16 maggio

Terracina (LT), scogliera di Levante. Appuntamento alle 10 alla scogliera presso la sorgente Acqua magnesia con il circolo Legambiente “Pisco Montano” di Terracina. Info legambiente.terracina@gmail.com

Domenica 16 maggio

Roma, riva del Fiume Aniene. Appuntamento alle 9.30 a Via delle Valli incrocio pista ciclabile con i volontari di Ernst&Young e Legambiente Lazio, in collaborazione con RomaNatura e Ufficio di Scopo per i Contratti di Fiume della Regione Lazio, per il monitoraggio di River Litter e la pulizia dell’area dai rifiuti.

Legambiente Lazio